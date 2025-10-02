Donnerstag, 02. Oktober 2025

Plus St. Leon-Rot

Soll die Gemeinde die Sanierung der Kramer-Mühle stoppen?

Der Gemeinderat befürwortet von der Einwohnerschaft geforderten Bürgerentscheid. Vielfaches Plädoyer für Transparenz.

02.10.2025 UPDATE: 02.10.2025 04:00 Uhr 5 Minuten, 49 Sekunden
Im Gemeinderat nach wie vor umstritten ist der Ausbau der historischen Kramer-Mühle in St. Leon-Rot. Jetzt wurde die Entscheidung über die Fortführung des Projekts in die Hände der Bürgerschaft gelegt: Die Abstimmung findet am 8. März 2026 statt. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. "Transparenz" war der meistgenannte Begriff in der jüngsten St. Leon-Roter Gemeinderatssitzung. Ein Bürgerentscheid zur Frage von Stopp oder ungebremster Fortsetzung der Sanierung der historischen Kramer-Mühle wurde befürwortet: Er findet mit der Landtagswahl am 8. März 2026 statt (siehe unten). Es handelt sich um den von der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sebastian Lerche
Redakteur
