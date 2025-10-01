Mittwoch, 01. Oktober 2025

Plus Neckar-Odenwald-Kreis

Glasfaser-Marke "Toni" heißt künftig Leonet

Nach Problemen beim Glasfaserausbau im NOK ersetzt Infrafibre die Marke. Für die Kunden soll beim Angebot alles wie gewohnt bleiben.

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 14:00 Uhr 49 Sekunden
Aus der Glasfaser-Marke „Toni“ wird Leonet. Ansonsten soll sich für die Kunden nichts ändern. Foto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Mit vielen Vorschusslorbeeren war "Toni" vor mehr als vier Jahren gestartet, um mit dem Glasfaserausbau im kompletten Landkreis Maßstäbe zu setzen. Allerdings lief der Ausbau nicht rund, es kam zu gewaltigen Verzögerungen, und in einigen Kommunen sind bereits Mitbewerber auf den Plan getreten, welche in die Bresche springen.

Nun ist auch der Name "Toni"

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
