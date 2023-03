Bessere oder ganz neue Querungshilfen hält das Konzept an den St. Leoner und Roter Ortseingängen für angebracht, außerdem nahe Schulen und Vereinsanlagen sowie in Wohngebieten. Ganze drei ...

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Von einfachen Markierungen bis hin zu größeren Baumaßnahmen reicht die Ideensammlung des St. Leon-Roter Radverkehrskonzepts. Bei einer Nein-Stimme befürwortete der Gemeinderat es jetzt, machte aber angesichts der angespannten Haushaltslage deutlich, dass keine der Maßnahmen darin schon beschlossen ist – man will immer individuell darüber entscheiden. Denn im Raum stehen Maßnahmen, die von den Fachleuten auf knapp vier Millionen Euro geschätzt werden.

Einführende Worte sprach der Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde, Alexander Kneidl. Niklas Rischbieter vom verantwortlichen Büro Planersocietät erläuterte das Konzept, dem eine umfassende Betrachtung der Gesamtgemeinde und eine rege Bürgerbeteiligung zugrunde liegen. Anregungen wurden in einem Workshop mit Interessierten, einem Austausch speziell für Jugendliche und einer Radtour, bei der auf problematische Stellen hingewiesen wurde, sowie außerdem im Arbeitskreis Verkehr der Gemeinde gesammelt.

Von Vorteil sei auch, heißt es, dass mit dem Mobilitätskonzept von 2013 und dem Lärmaktionsplan von 2020 bereits auch für den Radverkehr sinnvolle Maßnahmen wie Tempo 30 umgesetzt wurden. Trotzdem kann die Überquerung einer viel befahrenen Straße zur Herausforderung werden, weshalb Querungshilfen angemahnt werden. An einigen Kreuzungen sollte Radlern sogar Vorrang eingeräumt werden.

Ideen im Radverkehrskonzept: eine Fahrradstraße im Bereich des St. Leoner Friedhofs. Foto: Lerche

Bessere oder ganz neue Querungshilfen hält das Konzept an den St. Leoner und Roter Ortseingängen für angebracht, außerdem nahe Schulen und Vereinsanlagen sowie in Wohngebieten. Ganze drei empfiehlt das Konzept über die Straße An der Autobahn. Darunter ist eine "kluge", also auf den Bedarf reagierende Ampel am viel befahrenen Radweg zwischen St. Leon und Rot, der die Straße An der Autobahn an der Brücke über den Kehrgraben kreuzt. Im weiteren Verlauf dieses Radwegs sollte laut Konzept eine weitere Ampel entstehen, wo der Kehrgraben-Radweg auf die Roter Straße in St. Leon trifft.

Schutzstreifen, die quasi nur Radfahrenden gehören, werden für zweckdienlich gehalten, manche der Straßen sind dafür aber zu eng. Deshalb könnten Piktogramme oder Pfeilsymbole ("Sharrows"), wie in Wiesloch, auf die Fahrbahn gemalt werden, um Autofahrer zur Rücksicht auf Radler zu sensibilisieren.

Eine Steigerung der Schutzstreifen ist die Fahrradstraße, wie Walldorf eine in der Kurpfalzstraße eingerichtet hat: Dort haben Radfahrende auf der gesamten Fahrbahnbreite Vorrang. Sechs davon werden für Wohngebiete vorgeschlagen: Auf Strecken, in denen weniger Autoverkehr ist, die Radler aber einigermaßen parallel zu Hauptverkehrsachsen sicherer ans Ziel führen.

Sogar eine neue Brücke über den Kraichbach in St. Leon ist im Konzept enthalten. Das dürfte aber, falls der Gemeinderat sich dafür entscheidet, in fernerer Zukunft liegen als beispielsweise ordnungsrechtliche Maßnahmen, die Fahrradfahrenden auf den Straßen mehr Raum geben. Das Konzept rät weiterhin, einen Fahrradverleih einzurichten und die Zahl der Radfahrenden künftig automatisiert zu erfassen, um eine Datengrundlage für weitere Maßnahmen für den Radverkehr zu erhalten.

Das "gelungene Konzept" sollte "nicht in einer Schublade einstauben", wünschte sich Tobias Rehorst (Freie Wähler): Er regte einen "Fahrplan" an, in dem die günstigsten, einfachsten Maßnahmen zuerst genannt werden – das fanden auch andere Ratsmitglieder. Die Bedeutung des Konzepts unterstrich Udo Back (CDU), der Radverkehr werde sicher weiter zunehmen. Man könne auch von anderen Gemeinden lernen, die Maßnahmen wie im Konzept bereits umgesetzt hätten. Sicherheit habe Vorrang, so Back.

Querungshilfen in Roter und Bahnhofstraße forderte Torsten Weis (FDP), außerdem stärkere Kontrollen gegen "wild" parkende Fahrzeuge. Entsprechend der Haushaltslage müsse man das Konzept umsetzen, mit dem er sich zufrieden zeigte. Sein Fraktionskollege Michael Herling betonte, man müsse auch auf Kreisebene Überzeugungsarbeit leisten, um Radwegeverbindungen zu verbessern.

Fahrradstraßen und die Ampel in der Straße An der Autobahn hielt Wolfgang Werner (SPD) für wichtig. Weitere gefährliche Querungen müssten dringend entschärft werden. Sicher lasse sich mit wenigen Eingriffen schon viel erreichen. Bessere Beleuchtung, breitere Radwege und andere Maßnahmen für mehr Sicherheit priorisierte Anna Frey (Junge Liste), ebenso ein aktiveres Ordnungsamt. Den Kreisverkehr am Harres für Radfahrer sicherer zu machen, stand für Karin Geis ganz oben, "das ist ein Gefahrenschwerpunkt". Bessere Radrouten zu Arbeitgebern und Nachbarorten sowie einen Radverleih wünschte sie sich zudem