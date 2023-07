Rot. (tt) Frisches Gemüse aus der Pfalz bietet ab Donnerstag Fridolin Esst aus Fußgönheim auf dem Roter Wochenmarkt an. Zwischen 8 und 13 Uhr ist er mit seinem Stand auf dem Römerplatz hinter der Kastanienschule vertreten und ergänzt nun das Angebot des Wochenmarktes, nachdem sich das Fruchtkontor Biermann-Sonnenburg wegen zu geringer Kundenfrequenz vor den Pfingstferien vom Markt zurückgezogen hatte.

Zum Roter Markt ist Esst gekommen, weil Christine Weber, die den Stand "Allgäuer Käse-Hexe" betreibt, bei ihm viel Werbung dafür gemacht hat. "Seit der Gemüsestand nicht mehr da war, habe ich von vielen Rotern gehört, dass sie zum Markt nach Walldorf gefahren sind", berichtet Weber. Diesen Trend wolle man stoppen und deshalb sei sie froh, dass Esst sich bereit erklärt habe, mit seinen Waren den Markt zu ergänzen.

Esst ist ein kleiner Direktvermarkter, produziert viel selbst und kauft für den Stand Waren bei Kollegen in der Pfalz zu. Seine Spezialitäten sind vor allem Tomaten: Von Aroma-Tomaten bis zu Sherrytomaten hat er ein breites Sortiment. "Die Kirschtomaten baue ich in rot, gelb, orange, pink, schwarz und im Zebra-Look an", berichtet Esst. Außerdem baut er Gurken, Paprika, Melonen, Auberginen, Kartoffeln, Karotten und Salate an. Beim Anbau setzt er ganz auf biologischen Pflanzenschutz mit Marienkäferlarven, Florfliegenlarven oder Schlupfwespen. Im Angebot hat Esst auch eigene Tomatensoßen und Pesto.

"Ich bin zuversichtlich, dass die Roter wieder mehr auf ihrem Markt einkaufen", sagt Esst. Im letzten Jahr hatte es nämlich viele Diskussionen um die Einkaufsmöglichkeit gegeben: Während der Gemeinderat darauf beharrte, dass der Markt die Nahversorgung gerade für die ältere Bevölkerung in Rot sicherstelle, hatten die Händler versucht, eine Verlagerung auf den Rathausplatz gegenüber den Einkaufsmärkten zu erreichen. So wollten sie die Umsätze steigern und den Markt bekannter machen.