Region Wiesloch. (RNZ) Die Ertüchtigung des Stromnetzes unter dem Titel "Ultranet", im vergangenen Herbst gestartet, geht weiter – und Verkehrsteilnehmer müssen mit neuen Einschränkungen rechnen.

Für Mitte der kommenden Pfingstwoche kündigt der Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW einen weiteren Hubschraubereinsatz an: Ein "Vorseil" wird so an den Strommasten im Bereich von Waghäusel, Oberhausen-Rheinhausen, Altlußheim, Neulußheim, Reilingen und St. Leon-Rot befestigt, dass damit das eigentliche Stromkabel emporgehoben und über die an den Isolatoren befestigten Seilrollen eingezogen werden kann.

Um das Naturschutzgebiet der Wagbachniederung so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, kommt der Hubschrauber nur begrenzt zum Einsatz. Teilweise werden die Arbeiten auch vom Boden aus durchgeführt.

So wird eine vierwöchige Straßensperrung der Landesstraße L560 im Bereich der Wagbachniederung angeordnet. Die noch bis 7. Juni ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt von Waghäusel kommend über die L555, die L556 (Steinallee) und die L546 (am westlichen Ortsrand von Reilingen vorbei) bis nach Neulußheim. Eine Ampelanlage befindet sich am Knotenpunkt L555/Haslacher Straße in Waghäusel.