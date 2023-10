St. Leon-Rot. (seb) In der jüngsten Gemeinderatssitzung mahnte Marina Krenzke (Grüne) einmal mehr einen barrierefreien Zugang zum Baden am St. Leoner See an. Außerdem fragte sie wegen des Badeverbots nach, dem die Seeverwaltung mit Verbotsschildern und Absperrbändern Nachdruck verleiht. "Ich bin doch eine mündige Bürgerin: Kann ich nicht eigenverantwortlich, ohne Aufsicht, baden? Sie können doch Schilder aufstellen: ,Baden auf eigene Verantwortung’?"

Beides verneinte Eigenbetriebsleiterin Bianca Mader. Sie verwies ebenso wie Verwaltungs- und Betriebsleiter Georg Grimm auf ein Rechtsgutachten, demzufolge man ohne Aufsichtspersonal – das mit Ende der Sommersaison im Hallenbad eingesetzt wird – das Baden nicht gestatten dürfe. Mader nannte außerdem Forderungen der Versicherung als Grund.

Die Erholungsanlage sei eingezäunt, verlange Eintritt und biete Sanitäranlagen und weitere Infrastruktur: Damit sei der St. Leoner See ein Betrieb mit einer entsprechenden Verantwortung für seine Gäste, gab Mader die Haltung der Versicherung wieder. "Das und das Rechtsgutachten können wir nicht ignorieren." Und egal, welche Schilder man aufstelle, an der Verantwortung fürs Wohlergehen der Gäste ändere das nichts.

Das kritisierte Torsten Weis (FDP): "Die Bürger werden immer mehr entmündigt." Das konnte Bürgermeister Alexander Eger so nicht stehen lassen. Gutachten und Versicherung gäben wieder, was im Gesetz stehe: Die Anmutung des Sees mit Zaun, Gebäuden und Angebotsvielfalt gebe den Ausschlag. "Die mündigen Bürger können zu anderen Seen gehen, die keinen Zaun haben."