Freitag, 15. August 2025

zurück
Plus St. Leon-Rot

Integrations-Verein kann den "Hirsch" mieten

Der Ausschuss befürwortet die Ausdehnung des Bia-Angebots im Roter Ortskern. Eine Mehrheit ist gegen weitere Gastronomie dort.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden
Das ehemalige Gasthaus „Hirsch“ (links) wird ebenfalls dem Verein „Bürger für Integration und Asyl“ vermietet. Nebenan befinden sich bereits Beratungsräume und der Laden des Vereins. Foto: Lerche

St. Leon-Rot. (seb) Langfristig hat die Gemeinde größere Umgestaltungspläne für die Roter Ortsmitte nahe der Mauritius-Kirche. So sind die Gebäude in Hauptstraße 111 bis 115, das frühere Gasthaus "Hirsch", die Beratungsräume mit Laden des Vereins "Bürger für Integration und Asyl" (Bia) und die ehemalige Sparkasse in Gemeindebesitz – Verfügungsmasse, die irgendwann teilweise oder ganz Ideen für

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.