Mittwoch, 13. August 2025

zurück
Plus St. Leon-Rot

In ihrer Freizeit sorgen sie für Sicherheit am See (plus Video)

Ehrenamtliche der DLRG St. Leon übernehmen am Wochenende und an Feiertagen den Wachdienst am St. Leoner See.

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 42 Sekunden
Das Geschehen im und am Wasser haben die Ehrenamtlichen der DLRG St. Leon bei ihren Wachdiensten immer im Blick. Foto: Teufert

Von Timo Teufert

St. Leon. Es ist ein kurzer, schriller Pfiff, mit dem sich Wasserretter Dirk am St. Leoner-See Gehör verschafft: Zwei Gäste nutzen auf dem Badesee ein Stand-Up-Paddle-Board. Das ist nicht erlaubt, der Wachgänger der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) weist sie freundlich darauf hin, dass sie auf den Wassersportsee wechseln müssen.

Am

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.