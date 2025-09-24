Mittwoch, 24. September 2025

Plus St. Leon-Rot

Im Harres einen "echten" Dinosaurier streicheln (plus Video)

Bei der zweitägigen Urzeit-Ausstellung im Harres lief ein "Dilophosaurus" durch die Gänge

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 35 Sekunden
In einem täuschend echt aussehenden Dinosaurier-Kostüm huschte ein Mitarbeiter der Schau durch die Halle. Foto: Hammer

St. Leon-Rot. (aham) Der größte jemals gefundene Dinosaurier war 40 Meter lang, 20 Meter hoch und wog so viel wie 14 Elefanten. Das und mehr erfuhren die Besucher der Ausstellung "Welt der Dinosaurier", die für zwei Tage im Harres in St. Leon-Rot zu sehen war.

Auf einer von zahlreichen Schautafeln ging es etwa um diesen Pflanzenfresser der Superlative, der 2013 im Süden Argentiniens

