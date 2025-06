St. Leon-Rot. (tt) Die Toiletten im Veranstaltungszentrum Harres in St. Leon-Rot stinken wortwörtlich zum Himmel. Deshalb sollen sie nun für 150.000 Euro nach den aktuellen Hygienestandards saniert werden. Das hat der Ausschuss für Umwelt und Technik in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Fraktionsübergreifend war man sich einig: Es ist an der Zeit, dass etwas getan wird.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote