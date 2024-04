Von Marco Montalbano

St. Leon-Rot. Es war eine launige Wette, die auf der Prunksitzung des Gesangvereins Frohsinn Rot zwischen dem Vorsitzenden Stephan Lindner und dem Sitzungspräsidenten Michael Back abgeschlossen worden war. Mindestens zehn neue Sänger sollten für einen Projektchor gewonnen werden, um dann beim "Singen in den Mai" aufzutreten. Der Aufruf an die Bevölkerung lautete: "Kommt in die Singstunde, rettet die Kerwe, sichert uns Freibier!". Denn bei Erfolg würde der Verein ein 30-Liter-Fass Bier spendieren und es am 30. April auf dem Römerplatz vor der Kastanienschule ausschenken. Ansonsten würde Lindner mutig alleine das Badnerlied singen müssen. Unsere Zeitung besuchte eine der Proben.

Laut erschallte es aus über 35 Männerkehlen im Vereinsraum über dem Gasthaus "Zur Sonne" in Rot: "Wenn der Maibaum wieder auf dem Dorfplatz steht und sich alles um die Madeln dreht". Schon zum dritten Mal. Das Stück "Rock mi" der Alpenrebellen trifft genau das gewählte Thema: "Alpenrock". Chorleiter Christoph Rehorst, seit gut zwei Jahren erfolgreich in dieser Position, hatte alles im Griff. Souverän, mal am Klavier begleitend, mal stehend dirigierend, musste er nicht viel sagen. Kurze Anweisungen wie "Beginnen wir von vorn ab, ‚Auf geht‘s’" reichten aus und die Männerstimmen ließen den Raum erbeben, wobei die dabei empfundene Freude jederzeit spürbar schien. Mit dabei: die rund zwölf neuen Sänger für den Projektchor. Die Saalwette gilt damit als gewonnen, das Freibier für den 30. April ist sicher.

Vorstandsmitglied Michael Thome freute sich: "Die Resonanz auf unsere Wette war einfach toll. Das Hauptziel, neue Sänger und eventuell spätere Mitglieder anzusprechen, wurde erreicht." Spannend sei, dass nur einer der zwölf bisher in einem Verein gesungen habe. Nicht die erste originelle Idee und schon der zweite Projektchor, den der GV ins Leben gerufen habe: "Etwas Ähnliches gab es schon 2012. Da sangen wir mit dem Projektchor auch das traditionelle schottische Lied ‚Loch Lomond‘. Wir nahmen uns vor, es später direkt in Schottland an dem See anzustimmen, um den es darin geht." Ein paar Jahre später habe der GV dies tatsächlich umgesetzt und sei mit rund 85 Personen in die Highlands gereist.

Auch sei man schon auf fast 1600 Metern Höhe auf der Alpe Klesenza in Österreich aufgetreten. Dies anlässlich einer Messe mit Erzbischof Stephan Burger, bekanntermaßen einst Pfarrer in Rot. Wichtig sei Thome zu betonen: "Vereinsleben ist für mich Harmonie, auch unter den Vereinen, wie es hier in Rot der Fall ist. Daher werden wir das ‚Singen in den Mai‘, das sich inzwischen etabliert hat, in den kommenden Jahren gegebenenfalls nicht am letzten Apriltag sondern später stattfinden lassen, sollte es sich mal zu sehr mit den Veranstaltungen anderer Vereine überschneiden."

Der Verein habe aktuell rund 260 Mitglieder, darunter fast 70 aktive männliche und weibliche Sänger. "Dabei sind wir musikalisch breit aufgestellt, sodass für jeden etwas dabei ist", so Thome. Das Repertoire umfasse neben traditionellen Liedern auch internationalen Pop und neue deutsche Schlager. Beispielsweise überlege man gerade, "Atemlos" von Helene Fischer ins Programm aufzunehmen. "Einfach mal zu einer Singstunde kommen und ausprobieren. Und Profisänger muss man nicht sein. Das Wichtigste ist für uns die Freude am Singen in Gemeinschaft", lud der Vorstand ein.

Unter den neuen Sängern befindet sich auch Andreas Thome aus dessen Familie, der so aus erster Hand von dem Aufruf erfahren habe: "Ich hatte mir das eine Weile überlegt, aber das macht wirklich Spaß." Auf die Frage, ob er mit seiner gesanglichen Leistung zufrieden sei, antwortete er lachend: "Ganz ok, aber ausbaufähig." Auch Klaus Thome, der trotz Namensgleichheit nicht mit den anderen verwandt sei, gefiel die aktuelle Herausforderung. Er berichtete: "Ich las den Aufruf im Gemeindeblatt. Am Tag danach hatte ich zusätzlich noch eine Einladung im Briefkasten. Ich habe noch nie gesungen. Aber jetzt bereitet es mir große Freude."

Info: Wer unverbindlich mitsingen möchte, ist eingeladen, mittwochs in den Vereinsraum über dem Gasthaus "Zur Sonne", Erlengrund 4 in Rot, zu kommen – Herren: 18.50 Uhr, Damen: 20.15 Uhr. Mehr Informationen und Kontakt gibt es unter https://gv-frohsinn-rot.de.