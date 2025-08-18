Montag, 18. August 2025

Es gibt höhere Entschädigung und mehr Personal für die Feuerwehr

Die Ehrenamtlichen der Feuerwehr St. Leon-Rot erhalten künftig höhere Pauschalen. Zudem schafft die Gemeinde eine weitere Stelle zur Entlastung der Wehr.

St. Leon-Rot. (seb) Wie auch die anderen Gemeinden der Region hat St. Leon-Rot keine Berufsfeuerwehr, sondern ehrenamtliche Retter: Die aber werden durchaus entschädigt, damit ihnen durch ihr Engagement keine finanziellen Nachteile entstehen, weder beim Einkommen noch bei Auslagen.

Mit der jüngsten Änderung der dazugehörigen Satzung erwartet die Verwaltung eine deutliche Steigerung

