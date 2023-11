St. Leon-Rot. (RNZ) Mit der Frage, was man nach dem Schulabschluss machen soll, lässt die Gemeinschaftsschule in St. Leon-Rot ihre Schülerinnen und Schüler nicht alleine: Ab der 5. Klassenstufe werden sie durch ein umfassendes Programm schrittweise an die Berufswelt herangeführt. Es beinhaltet etwa den Besuch einer Berufsberatungs-Sprechstunde, das Absolvieren von vier Pflichtpraktika oder auch die Teilnahme am jährlichen Berufsorientierungstag.

Zum diesjährigen Berufsorientierungstag war neben möglichen Ausbildungsbetrieben auch der Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg, seit 2021 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, zu Besuch gekommen.

Schulleiter Axel Glanz begrüßte seine Gäste im Schülercafé. Um einen möglichst authentischen Blick auf die Abläufe zu geben, hatte sich die Schule für direkten Austausch mit den Schülerinnen und Schülern entschieden. Begeistert berichteten diese, wie die Angebote der Schule ihnen bei der Frage nach dem beruflichen Weg geholfen haben. Der Besuch von Job-Messen und das Angebot der festen Sprechstunde der Berufsberaterin Alexandra Göppinger von der Bundesagentur für Arbeit seien große Hilfen gewesen. In St. Leon-Rot haben daher alle bereits eine Vorstellung davon, welche Ausbildung oder welches Studium sie anstreben. Eine Schülerin wünschte sich solche Angebote auch an anderen Schulen.

Die Berufsziele sind vielfältig, von der Architektin bis zum Schreiner ist alles dabei. Welche Rolle die Eltern bei der Berufswahl spielen, erklärte Lena Stadtler, eine von drei Berufsorientierungsbeauftragten der Schule: "Wir sehen die Eltern als wichtige Partner und laden sie daher beispielsweise in den Unterricht ein, damit sie dort über den eigenen Job sprechen können. Aber wir wollen auch erreichen, dass unsere Schülerinnen und Schüler möglichst viele Berufsfelder kennenlernen, die sie vielleicht noch nicht vom Elternhaus her kennen."

Für ihr Engagement ist die Schule bereits mehrfach mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichnet worden. Brandenburg schloss sich dem Lob an: "Ich freue mich sehr, dass es auch im Rhein-Neckar-Raum so viele ausgezeichnete Schulen gibt, die sich die Berufsorientierung so zu Herzen nehmen." Das sei wichtig, um neue Perspektiven zu eröffnen. Eine abgeschlossene Berufsausbildung sei die beste Voraussetzung für ein erfolgreiches Arbeitsleben. "Viele Betriebe suchen händeringend nach motivierten Auszubildenden. Denn unbesetzte Ausbildungsplätze heute sind der verschärfte Fachkräftemangel von morgen", sagte er.

In einem der von der Schule organisierten Workshops durften sich unterschiedliche Unternehmen vorstellen und Fragen der Klasse beantworten. Die Liste an Unternehmen, mit denen die Schule mittlerweile kooperiert, ist lang. "Viele Unternehmen sind da sehr offen, weil sie sich aktiv um neue Arbeitskräfte bemühen", sagte Kristina Kilian, ebenfalls Berufsorientierungsbeauftragte. Dem stimmte Claudia Orth, Vertreterin der Handwerkskammer, zu. "Beim aktuellen Mangel an Arbeitskräften sind die Unternehmen sehr offen für Kooperationen mit Schulen. Ich kenne Traditionsunternehmen, die bereits dicht machen müssen, einfach weil sie keine neuen Leute mehr finden."

Auch deshalb habe die Bundesbildungsministerin die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung auf den Weg gebracht, betonte Brandenburg. Die vielen Eindrücke an der Parkringschule seien ihm ein Ansporn.