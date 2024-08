St. Leon-Rot. (kbw) Als Anneliese Runde 1989 erstmals im Gemeinderat St. Leon-Rots Platz nahm, herrschten dort noch andere Gepflogenheiten als heute. Ein erster Erfolg sei es gewesen, dass sie nach langem Bitten und Fordern rauchfreie Sitzungen in einem Gremium mit vielen etablierten Männern durchsetzte, blickte sie zurück: "Die stärksten Raucher saßen immer auf der Stirnseite."

Nach 30 Jahren Engagement im Gemeinderat – zwischen 1999 und 2004 hatte sie kein Mandat – wurde Runde nun feierlich verabschiedet, in der letzten Sitzung des Gremiums der Wahlzeit von 2019 bis 2024. Die Gemeinde St. Leon-Rot verlieh ihr die Bürgermedaille in Gold, für ihre 30-jährige Mitgliedschaft erhielt sie außerdem eine Ehrung des baden-württembergischen Gemeindetages.

Anneliese Runde erhielt die Bürgermedaille in Gold Roland Hecker wurde mit der Bürgermedaille in Silber gewürdigt. Foto: Theo Vetter

In Rundes Zeit als Rätin – und langjähriger Bürgermeister-Stellvertreterin – wurden weitreichende Entscheidungen getroffen. Die Geehrte nannte als einen frühen Meilenstein in ihrer Laufbahn die Aufstellung des Bebauungsplans für den Gewerbepark, aber auch die Optimierung der Kinderbetreuung. "Schön wäre ein Austausch nach den Sitzungen gewesen", sagte sie in ihrem letzten Redebeitrag für die Freien Wähler. Ihren Nachfolgern wünschte sie ein gutes Miteinander, Ratsmitglieder und Gäste erhoben sich gleich mehrfach klatschend von ihren Plätzen.

"Wir haben dich immer sehr gut vorbereitet, empathisch, pflichtbewusst, diskussionsbereit für eine Sache, loyal und als sehr offenen Menschen erlebt", sagte Siegfried Köck, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Auf Schulsozialarbeit, Senioren, Bildung, Kultur sowie Gemeinde- und Waldentwicklung habe sie ein besonderes Augenmerk gelegt. Die Mitglieder des Gemeinderates der zurückliegenden Wahlzeit schenkten Runde zum Abschied einen Olivenbaum. Eine besondere Ehrung erhielt auch Roland Hecker (FDP), der in der Sitzung ebenfalls verabschiedet wurde: Die Bürgermedaille in Silber. Hecker hatte dem Gemeinderat von St. Leon-Rot seit 1999 angehört, insgesamt 17 Jahre lang, wie Bürgermeister Alexander Eger mitteilte, der auch Heckers langjähriges Engagement in den örtlichen Vereinen hervorhob.

Ehrungen des Gemeindetages mit Verleihung einer Ehrenstele, einer Ehrennadel und einer Urkunde erhielten außer Runde für 25 Jahre im Gemeinderat Achim Schell, für 20 Jahre Siegfried Köck sowie für zehn Jahre Torsten Weis, Marina Krenzke, Klaus Grün, Rouven Dittmann und Erwin-Peter Albert. Aus dem Rat verabschiedet wurden Hecker und Runde sowie Rouven Dittmann, Jürgen Edinger, Klaus Grün, Annette Heger, Marina Krenzke und Holger Maier.