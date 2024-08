St. Leon-Rot. (slt) Die letzten Vorbereitungen laufen in der Opelstraße, in knapp zwei Wochen geht es endlich los: Denn am Donnerstag, 29. August, wird die ehemalige Indoor-Sporthalle für alle Spielefreudigen in der Region eröffnet: An den Start gehen dann die "Battle Kart"-Autos – einer Kombination aus realem Kartfahren und virtuellem Spiel", erklärt die zuständige Betriebsleiterin Kathrin Pietsch.

Die ,echten’ Karts fahren weder auf einer realen Fahrbahn, noch gibt es Markierungen. Stattdessen wird die Fläche, auf der gefahren wird, je nach Spiel immer anders auf den Boden projiziert. Die gesamte Umgebung ist virtuell, der Computer erkennt das Kart und ermöglicht es wie bei einem sehr bekannten Computerspiel ,Gegenstände’ einzusammeln: So können die Fahrenden in Teamspielen etwa Ölfässer oder Raketen aufsammeln, die anderen Mitspieler damit abschießen oder sie als eine Art Hindernis oder Turbo einsetzen.

"Aktuell läuft noch das letzte Feintuning", teilt Pietsch mit. Fleißig werde gefegt, auch Putz-Roboter seien fast täglich im Einsatz: "Wir müssen viel sauber machen", sagt sie weiter. Bis in knapp zwei Wochen die Battle-Kart-Halle als Freizeitattraktion in der Nähe des St. Leon-Roter Golfclubs die Türen öffnet, seien derzeit noch viele Kleinigkeiten fertigzustellen.

Und es werde jeden Tag noch etwas angeliefert: Schwerlastregale bieten, wenn sie aufgebaut wurden, ausreichend Platz für die Ersatzteile der Karts, "die wiederum auch noch angeliefert werden müssen. Außerdem kommen in den nächsten Tagen noch die letzten Fahrsimulatoren und Box-Automaten für den sogenannten ,Arcade-Bereich’, so die Betriebsleiterin.

Neben den Regalen müssen zudem noch die Sitz- und Liege-Möbel aufgebaut werden: Damit sich sowohl große als auch kleine Kartfans wohlfühlen können "und ihre Rundenzeiten und Bestleistungen miteinander vergleichen können", werden dort im Aufenthaltsbereich, der Lounge, noch Monitore angeschlossen, "außerdem fehlen hier und da ein paar Lampen, die noch aufgehängt werden müssen".

Nichtsdestotrotz sei man gut im Zeitplan, eine große Startfeier gibt es aber keine: "Wir haben eine Art ,Soft-Opening’ geplant, keine große Eröffnungsfete, eher ein ruhiger Start, auch damit sich die Mitarbeitenden an den neuen Standort und die Arbeitsabläufe gewöhnen können." Die neuen Mitarbeiter müssten eingearbeitet werden und sich im neuen Team kennenlernen, sagt Pietsch über einen Teil des Teams, der mitunter aus Trier kommt und anfangs unterstützend unter die Arme greifen wird.

Knapp zehn Mitarbeitende werden in Zukunft für ein unterhaltsames Spielerlebnis sorgen, darunter sowohl Voll- als auch Teilzeitkräfte und Aushilfen. Sie versorgen zudem die Besucher mit kleineren Snacks: "In unserem Bistro gibt es neben Pizza und Flammkuchen auch kalte und warme Getränke oder Eis", kündigt Pietsch an.

Aktuell probieren die Handwerker oder Mitarbeiter des Battle-Kart-Teams schon die Funktionen aus: "Aber die ersten Fahrten sind für den Eröffnungs-Donnerstag auch schon gebucht worden." Die Teamspiele, in denen etwa bei ,Battle Foot’ ein Ball in das Tor der gegnerischen Mannschaft befördert werden muss, eignen sich für Firmenveranstaltungen, willkommen sind aber auch private Gruppen.