Leimen-St. Ilgen/Heidelberg. (luw) Nach den Ausschreitungen im Rahmen eines Amateurfußballspiels am Sonntag im Waldstadion hat sich der Verein des mutmaßlichen Haupttäters zu Wort gemeldet. Der Spieler der DJK Handschuhsheim, der laut Polizei die "Eskalation" auslöste, ist mit sofortiger Wirkung aus dem Verein ausgeschlossen worden. Dies erklärte der DJK-Vorsitzende Savran Koc auf RNZ-Anfrage. Derweil ist die Polizei mit Vernehmungen von Beteiligten beschäftigt.

Beim Spiel zwischen dem FC Badenia St. Ilgen und der DJK Handschuhsheim stand es am Sonntag 1:1, es lief die Schlussphase – und plötzlich rastete ein Spieler der DJK aus: "Nach ersten Erkenntnissen hielt während der Partie ein St. Ilgener Spieler seinen Gegner am Arm fest", hieß es wie berichtet vonseiten der Polizei: "Dieser reagierte unsportlich, indem er den anderen schubste und in den Oberarm biss."

Der Schiedsrichter unterbrach daraufhin das Spiel, der "gewalttätige Spieler" wurde ausgewechselt. Kurz darauf ging dieser auf einen Ordner los, wurde jedoch zurückgehalten. "Dann aber mischte sich der Vater des Spielers ein und versetzte dem Ordner einen Schlag ins Gesicht", erklärten die Beamten.

Der Vater würgte demnach auch den Schiedsrichter, als dieser versuchte, die "Parteien" zu trennen. Anschließend kamen vier Polizeistreifen zum Sportplatz. Bei deren Eintreffen hatten sich die Tumulte aufgelöst.

"Als Verein möchten wir uns auf das Entschiedenste von dem bedauerlichen Vorfall distanzieren", schrieb nun die DJK in einer Stellungnahme gegenüber der RNZ: "Nach ein paar Beleidigungen und rüden Fouls gegen ihn verloren der Spieler und dessen Vater zum Entsetzen aller Beteiligten die Fassung und gingen auf Schiedsrichter, Ordner als auch auf eigene Vereinsverantwortliche los."

Die Werte der DJK betonten dagegen "Fairness, Respekt und Zusammenhalt", heißt es weiter: "Wir möchten uns aufrichtig bei allen Betroffenen, den beteiligten Spielern, dem gesamten Fußballumfeld und insbesondere bei dem Schiedsrichter und Platzordner entschuldigen." Der Spieler müsse eine Strafe – voraussichtlich im mittleren dreistelligen Euro-Bereich – an den Verein zahlen: Dies entspreche der Summe, die als Strafe seitens des Fußballverbands an den Verein zu erwarten sei, sagte der DJK-Vorsitzende Koc auf Nachfrage.

"Wir werden den Vorfall weiter intern aufarbeiten und uns immer für Gewaltfreiheit und Fairness im Sport einsetzen", heißt es weiter. "Und der Spieler, der erst in seiner zweiten Saison bei uns war, wird kein Spiel mehr für uns machen", so Koc.

Ein Polizeisprecher sagte am Mittwoch, dass noch nicht alle Zeugen vernommen wurden. Als "Geschädigte" seien der Schiedsrichter und der Platzordner aufgenommen. Nach Abschluss aller Vernehmungen befasse sich die Staatsanwaltschaft mit dem Fall.