Spechbach. (cba) Raserei auf der Hauptstraße: Dies brachte nun abermals einen Bürger in der Fragezeit der öffentlichen Gemeinderatsitzung auf. Er beschwerte sich über die Temposünder – sowohl ortseinwärts als auch am Ortsende in Richtung Eschelbronn. "Viele blasen da richtiggehend entlang, ungeachtet der Tatsache, dass dort auch Kinder mit dem Fahrrad unterwegs sind."

Denn eine Straßenverbindung zum Neubaugebiet Taubenbaum geht am südwestlichen Dorfende von der Hauptstraße ab. Der Bürger warnte nun: "Es wäre das Schlimmste für die Eltern, wenn da was passieren würde. Und für die Gemeinde wäre es schlimm, eingestehen zu müssen, seit Jahren von dem Problem gewusst und nichts dagegen unternommen zu haben."

Vor allem in Richtung außerorts – aber eben noch innerorts – werde extrem auf die Tube gedrückt, klagte der Anwohner und drängte auf eine Maßnahme zur Verkehrsberuhigung. "Es kann doch nicht sein, dass wir seit Jahren diesem Terror ausgesetzt sind und niemand kümmert sich darum."

Er gab seiner Empörung weiter Ausdruck: "Wir sind diejenigen, die an die Gemeinde Spechbach bezahlen, dann soll die Gemeinde auch etwas Effektives für uns machen." Jedoch habe sich bisher nichts getan, bedauerte er. Bürgermeister Werner Braun entgegnete: "Wir waren schon des Öfteren im Austausch mit der Verkehrsrechtsbehörde."

Der Rathauschef versicherte, nach Lösungen suchen zu wollen. Darüber hinaus sei gerade eine Geschwindigkeitsmesstafel aufgestellt worden. Anhand dieser werden die Geschwindigkeiten passierender Fahrzeuge erfasst, was dem Verkehrsrechtsamt als Grundlage für eine Beurteilung dienen soll.

Diese mobile Messtafel soll zudem auch an anderen Stellen, an denen es zu Verkehrsproblemen kommt, aufgestellt werden – etwa in der Kirchenstraße. Ein Bürger merkte an, dass auch dort viel zu schnell gefahren werde, obwohl dort lediglich zehn Kilometer pro Stunde erlaubt sind: "Da gibt es Leute, die schaffen 50 Kilometer pro Stunde, sodass es richtig scheppert."

Eine weitere Bürgerin sagte, dass die Kreuzung in der Ortsmitte, wo Haupt- und Wolfstraße zusammentreffen, sehr unübersichtlich und unfallträchtig sei. Sie regte an, dort einen Spiegel anzubringen. Zu früheren Zeiten hatte es dort, am Gebäude der Elektro-Firma Eckel, bereits einen Spiegel gegeben. Bürgermeister Braun gab an, auch in dieser Sache bereits im Austausch mit dem Verkehrsrechtsamt gewesen zu sein, und versicherte nun: "Wir nehmen auch diese Anregung mit und schauen, dass wir einen Spiegel dort anbringen können."