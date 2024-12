Malsch. (RNZ) Es war ein Fest der Stimmen, der Emotionen und der Gemeinschaft: Ein mitreißendes musikalisches Erlebnis wurde den Gästen in der katholischen Kirche St. Juliana in Malsch beschert: 80 Männer boten eineinhalb Stunden lang Chormusik vom Feinsten.

Vier Chöre präsentierten sich einzeln und erstmals auch als gemeinsamer Klangkörper, um ein besonderes Ehrenfest zu feiern: Die "Männerstimmen" und die "Vocalmen" aus Malsch sowie die "Männerstimmen" aus Ötigheim und die "Voice-Men" aus Obergrombach würdigten ihren gemeinsamen Chorleiter Matthias Böhringer, der sein 20. Dirigentenjubiläum beging.

Böhringer, musikalischer Direktor des Badischen Chorverbands, ist Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik in Karlsruhe, wo er selbst auch studierte, zudem Dozent für den Badischen und Deutschen Chorverband und als Dirigent, künstlerischer Leiter und Initiator neuer Musikprojekte im In- und Ausland vielfältig aktiv.

Angesichts der voll besetzten Reihen zeigte Böhringer sich entschlossen, die katholische Kirche in einen magischen Klangraum zu verwandeln. Die Uraufführung trug den Titel "Sonus Masculinum" – "Best of Männerchor" und war in vier Blöcke mit verschiedenen Themenbereichen unterteilt: Dank, Güte, Gewissheit und Trost; Tod, Erlösung, Lobpreis und Leben; Freiheit, Kummer und Gemeinschaft sowie zuletzt, passend zur Weihnachtszeit, vom Zauber des Vollkommenen. Der erste Vorsitzende des MGV Frohsinn, Florian Oestringer, hatte die Moderation übernommen.

Unter den zahlreichen Stücken stießen einige Darbietungen im Publikum auf besondere Begeisterung: "O Herr, welch ein Abend", "Ubi caritas et amor", "Trösterin Musik", "Media Vita", "Festival Alleluia", "Freiheit", "Hymne an die Nacht", "Weihnachtsglocken", "Trommellied" und "To lite Hostias" . Aber auch alle anderen Lieder erwiesen sich als Chormusik von höchster Qualität und wurden mit lang anhaltendem Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer bedacht. Am Ende des Konzerts boten die Sänger als Zugabe und Abschluss des Abends "Schöne Nacht" von Wilhelm Nagel dar.

Die stehenden Ovationen am Ende der Aufführung und die glücklichen Gesichter vom Dirigenten, den Sängern und den Zuhörern sprachen für den Erfolg des Konzerts.

Danach trafen sich alle Sänger noch zu einem gemütlichen Beisammensein im Pfarrheim, um den Abend Revue passieren zu lassen und allen Helfern und Unterstützern zu danken.