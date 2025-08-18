Von Lisa Wieser

Sandhausen. Thomas Mann als eine Art Sherlock Holmes mit einem Watson namens Müller? Zu einem solchen Krimi als Sommerlektüre rät die Leiterin der Sandhäuser Gemeindebibliothek Ute Machauer. Ihr Lesetipp sind die zwei Bände von Tilo Eckardt: "Gefährliche Betrachtungen – der Fall Thomas Mann" und "Unheimliche Gesellschaft – Die Affäre Thomas Mann".