Montag, 18. August 2025

Noch vor Autorenlesung Thomas Mann als Detektiv erleben

In der RNZ-Serie Sommerlektüre 2025 empfiehlt heute Ute Machauer einen Krimi ohne Mord und Totschlag, aber mit Nobelpreisträger.

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 43 Sekunden
Tilo Eckardts Krimi in zwei Bänden mit und über Thomas Mann ist für Ute Machauer die Sommerlektüre 2025. Foto: Wieser

Von Lisa Wieser

Sandhausen. Thomas Mann als eine Art Sherlock Holmes mit einem Watson namens Müller? Zu einem solchen Krimi als Sommerlektüre rät die Leiterin der Sandhäuser Gemeindebibliothek Ute Machauer. Ihr Lesetipp sind die zwei Bände von Tilo Eckardt: "Gefährliche Betrachtungen – der Fall Thomas Mann" und "Unheimliche Gesellschaft – Die Affäre Thomas Mann".

