Noch vor Autorenlesung Thomas Mann als Detektiv erleben
In der RNZ-Serie Sommerlektüre 2025 empfiehlt heute Ute Machauer einen Krimi ohne Mord und Totschlag, aber mit Nobelpreisträger.
Von Lisa Wieser
Sandhausen. Thomas Mann als eine Art Sherlock Holmes mit einem Watson namens Müller? Zu einem solchen Krimi als Sommerlektüre rät die Leiterin der Sandhäuser Gemeindebibliothek Ute Machauer. Ihr Lesetipp sind die zwei Bände von Tilo Eckardt: "Gefährliche Betrachtungen – der Fall Thomas Mann" und "Unheimliche Gesellschaft – Die Affäre Thomas Mann".
