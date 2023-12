Neckargemünd-Dilsbergerhof. (lesa) Wenn es draußen böllert und knallt, freuen sich die Fans der Pyrotechnik. Doch was des einen Freud’ ist, fügt anderen Leid zu. Und deswegen sind in der Silvesternacht im Ortsteil Dilsbergerhof einige Menschen nicht etwa auf den Straßen oder auf Partys zu finden, sondern im Pferdestall des dortigen Reitsportzentrums. Dort leisten sie den schreckhaften Vierbeinern Beistand, wie Petra Sporleder vom Reitverein "Club der Reitkameradschaft" auf Nachfrage der RNZ berichtet.

Pferde sind schreckempfindliche Tiere und als solche steht ihnen eine schlimme Nacht bevor. Rund 40 davon sind gegenwärtig im Reitsportzentrum Dilsbergerhof mit Pensionsstall und Reitverein untergebracht, berichtet Sporleder. In der Silvesternacht werden zwei bis drei Menschen bei diesen im Stall bleiben und auf die Vierbeiner Acht geben. "Wenn Pferde sich aufregen, kann man nichts machen", sagt die langjährige Vorsitzende des Vereins, die in diesem Jahr den Vorstandsposten an ihre Tochter abgegeben hat. "Man muss aber aufpassen, dass die Pferde sich nicht verletzen oder Böller in den Stall fliegen."

Die Verletzungsgefahr besteht Sporleder zufolge vor allem darin, dass die Pferde in Angstsituationen beginnen, hektisch hin- und herzurennen – bei entsprechender Gefahr, auszurutschen und hinzufallen. Nicht die einzigen Symptome eines ängstlichen Pferds: "Manche atmen heftig und zittern teilweise", so Sporleder. In diesem Wissen reagiert man auf dem Dilsbergerhof auch nicht nur mit der "Nachtwache" an Silvester. Die Tiere, die sonst auf der Koppel stehen, werden zum Jahreswechsel hinein- und in die Boxen geholt.

Und was tun, wenn ein Pferd in Angst den Kopf verliert? "Man bleibt bei den Pferden und redet auf sie ein", erklärt Sporleder. Bei manchen Tieren helfe das schon, teils könne man die Pferde auch anfassen und so beruhigen. Bei anderen Tieren aber sei das keine Option: "Andere werden kopflos, da muss man warten, bis sie sich beruhigen." Zum Leidwesen der Pferdehalter kommt es auch durchaus zu Gruppendynamik, wenn verängstigte Tiere andere anstecken. "Leider passiert das seltener andersrum", so Sporleder.

An größere Verletzungen von Pferden beim Reitsportzentrum kann sich Sporleder derweil nicht erinnern. Kleinere Schnittwunden habe es zwar gegeben, aber über derartige leichtere Verletzungen seien die Folgen nicht hinausgegangen. Anders als in der Nachbarschaft: Dort seien bei einem vergangenen Silvesterfest zwei Tiere nachts weggerannt und hätten sich im Wald versteckt. Erst nach Stunden seien sie gefunden und wieder eingefangen worden.

Beruhigungsmittel geben Sporleder und ihre Kameraden den Tieren indes nicht. Die sedierende Wirkung halte nicht lange an. Dafür hat sie die Erfahrung gemacht, dass beruhigende Medikamente im Nachgang die Koordination der Pferde beeinträchtigen – mit neuerlichen Folgen für die Verletzungsgefahr. Also bleibt es bei der bewährten Taktik.

Während Silvester zumindest bei den Menschen nach einer Nacht mit wenig Schlaf und vielleicht einem Blick zu tief ins Glas nachwirken kann, geht das auch den Pferden nicht anders. Beim Reitsportzentrum bleiben die Tiere deshalb auch am Neujahrstag noch im Stall. Auch, weil so mancher Unverbesserlicher das Böllern nicht auf die Silvesternacht beschränkt ...