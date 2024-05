Malsch. (slt) Dass die Kinder auf den Spielplätzen sicher spielen können sollen, darüber waren sich die Gemeinderäte einig. Doch sorgte die anberaumte Neuanschaffung von zwei Spielgeräten auf den beiden Spielplätzen Horenz-acker und Netzwiesen am Sitzungsabend für zahlreiche Diskussionen: Gewünscht war seitens des Gremiums mehr Mitbestimmung und Transparenz.

Dass die beiden Spielgeräte instandgesetzt werden müssen, wurde im Sommer des letzten Jahres bei der jährlichen Prüfung festgestellt, führte Bürgermeister Tobias Greulich aus. Gleich mehrere Mängel sorgten dafür, dass sie weder genutzt noch betreten werden dürfen, sie sind seither auch abgesperrt und stehen für die Kinder nicht zur Verfügung. Anlass für die Verwaltung, bei insgesamt zwei Firmen jeweils ein Angebot für die Erneuerung der defekten Spielgeräte einzuholen – was prinzipiell richtig sei, doch das Vorgehen missfiel jedoch manchen Ratsmitgliedern.

"Ich bin natürlich nicht gegen eine Erneuerung" wollte Sven Antoni (Grüne) "ein Missverständnis gleich ausräumen". Er "begrüße" es künftig nur, mehr miteinbezogen zu werden, was solche Entscheidungen seitens der Verwaltung betreffen. Denn ihm liege am Herzen, dass die Kinder an den Geräten spielen können, "diese sollen nicht abgesperrt, die Spielplätze nutzbar sein". Greulich entgegnete, dass es sich bei den beiden Erneuerungen um keine bauliche Veränderung handele, keine "Neuanschaffungen", sondern dass sie "genauso wiederhergestellt werden, wie sie waren und sind". Beratungen oder Berücksichtigungen der Wünsche von Mitgliedern im Gemeinderat seien demnach nicht notwendig gewesen. Künftig würde man dies, auch wenn es um entsprechende Neuanschaffungen gehe, berücksichtigen, so Greulich weiter.

Und auch Arved Oestringer (FDP) fand vor der Beschlussfassung Grund zur Beanstandung: "Die Sitzungsvorlage ist aus meiner Sicht inakzeptabel und intransparent", kritisierte er. Er wollte wissen, was genau erneuert werden müsse, da dies "nicht ersichtlich" sei. Außerdem bat er die Verwaltung darum, zukünftig darüber zu informieren, welche Bieter welche Punkte in ihren Angeboten auflisteten und dies genauer "aufzuschlüsseln", auch damit "man sehen kann, wo die Unterschiede liegen", sagte er weiter. Petra Wacker vom Rechnungsamt führte aus, dass es sich bei dem Spielplatz Horenzacker um die Erneuerung einer kleinen Brücke handele. In den Netzwiesen müsse die defekte Kletterwand behoben werden, präzisierte sie.

Letztlich einigte sich der Gemeinderat darauf, die Auftragserteilungen an den jeweils preisgünstigsten Bieter zu vergeben: So wird die Verwaltung die Firma Wissmeier aus St. Leon-Rot die Ertüchtigung auf dem Horenzacker-Spielplatz für insgesamt 19.447,92 Euro brutto durchführen lassen. Auf dem Spielplatz Netzwiesen wird die Firma "Die Werkstatt" aus Heidelberg für 16.561,23 Euro brutto die Erneuerungsarbeiten übernehmen. Unterm Strich liegt die Gemeinde damit noch unter dem Budget von 40.000 Euro, die hierfür im Haushalt 2024 bereits bereitgestellt wurden.

Tanja Becker-Fröhlich (Grüne) kündigte noch vor der Beschlussfassung an, nicht zuzustimmen, weil sie "das Prozedere nicht in Ordnung fand". Bereits 2018 habe sie darum gebeten und "angekündigt, dass die Kinder und Jugendlichen miteinbezogen werden sollen". Sie wisse, dass das Kinder- und Jugendforum zwar über wenige Mitglieder verfüge, allerdings hätte sie sich gewünscht, dass "wenn man so einen Geldbetrag in die Hand nimmt, man hätte sagen müssen, dass sie wenigstens ein bisschen mitentscheiden dürfen". Bürgermeister Greulich wiederholte daraufhin, dass dies künftig der Fall sein und eine entsprechende Berücksichtigung stattfinden werde. Letzten Endes stimmten die Gemeinderatsmitglieder fast einstimmig – mit Ausnahme der Gegenstimme von Tanja Becker-Fröhlich – für die Erneuerungsmaßnahmen auf den beiden Malscher Spielplätzen.