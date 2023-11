Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. Für viele Menschen gehört die gedruckte Tageszeitung noch immer zu ihrem Morgenritual: Bei einer Tasse Kaffee oder beim Frühstück informieren sie sich über die neuesten Entwicklungen in der Region. Beim Projekt "Schüler machen Zeitung" sollen Schülerinnen und Schüler einen Einblick in das Medium Tageszeitung erhalten und wie könnte man besser in das Projekt einsteigen, als mit einem Zeitungsfrühstück: In diesem Jahr fand der Auftakt für das Projekt am Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot statt und 74 Schüler der neunten Klassen studierten am Mittwochmorgen bei Nutella-, Marmeladen- und Käsebrötchen die aktuelle Ausgabe der RNZ.

Vier Wochen lang tauchen die Jugendlichen nun in die Welt der Tageszeitung ein und bekommen durch theoretische Erklärungen und praktische Aufgaben das Thema Medienkompetenz vermittelt. Bereits zum zehnten Mal geht die gemeinsame Aktion von Rhein-Neckar-Zeitung, Sparkasse Heidelberg und Promedia Maassen in diesem Jahr über die Bühne. Insgesamt 428 Schülerinnen und Schüler aus 17 Klassen in der Region rund um Wiesloch und Walldorf nehmen daran teil.

Eine Stunde lang konnten die Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen des Löwenrot-Gymnasiums am Mittwochmorgen in der RNZ lesen und dabei frühstücken. Foto: Helmut Pfeifer



"Danke, dass wir bei diesem tollen Projekt teilnehmen dürfen und die Schüler vier Wochen lang die RNZ erhalten", sagte der Schulleiter des Löwenrot-Gymnasiums, Dirk Lutschewitz, bei der Auftaktveranstaltung im Medienraum der Schule. Das Projekt biete eine gute Grundlage für eine sehr interessante Unterrichtseinheit. Während des Projekts, das sich an die Jahrgangsstufen 8 bis 10 richtet, erhalten die Lehrerinnen und Lehrer entsprechendes Unterrichtsmaterial und eine Kursbegleitung durch die Medienpädagogen von Promedia Maassen. Neben dem Löwenrot-Gymnasium nehmen am Projekt – das von der Sparkasse Heidelberg gesponsort wird – die Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule, das Gymnasium Walldorf, die Kraichgauschule Mühlhausen, das Ottheinrich-Gymnasium Wiesloch sowie die Theodor-Heuss-Realschule in Walldorf teil.

Bevor mit dem Frühstück begonnen wurde, hatten die Lehrerinnen Sophie Hennig, Julia Mähling und Johanna Wagner mit sechs Freiwilligen eine kleine Podiumsdiskussion organisiert, an der auch Timo Teufert, der Leiter der Lokalredaktion in Wiesloch, teilnahm. "Welchen Bezug habt ihr als interessierte Neuntklässler zur Zeitung?", wollte Wagner von den Schülern wissen. Die meisten hatten sie noch nie gelesen, das Projekt bot nun aber schon erste Möglichkeiten dazu: Im "langweiligen Ethik-Unterricht" habe er in die RNZ geschaut, sagte ein Schüler. Ein anderer hatte gelegentlich bei den Großeltern einen Blick hineingeworfen: "Eigentlich ist es ganz spannend", sagte er. Insbesondere der umfangreiche Sportteil der Montagsausgabe faszinierte die Schüler.

Wenn sich die Jugendlichen informieren, dann vor allem über Radio, Internet und Fernsehen. Im Internet könne man mehr in kürzerer Zeit erfahren, sagte ein Schüler: "In der Zeitung kann man es aber nochmal genauer nachlesen", sagte ein anderer. Ein Schüler war von den farbigen Fotos fasziniert, die ihn zum Lesen animierten. Alle freuen sich nun aber darauf, in der Zeitung nach Interessantem zu stöbern. Dafür bekommen sie ihre Heimatzeitung jeden Morgen druckfrisch ins Klassenzimmer geliefert. Neben der Lieferung der Papierausgabe haben die Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit, das RNZ-E-Paper auf ihrem Smartphone oder Tablet-PC während des Projektzeitraums auszuprobieren. Und so können sie zu Hause die Artikel lesen, für die am Morgen in der Schule die Zeit nicht mehr gereicht hat.

Im Unterricht lernen die Schülerinnen und Schüler dann etwa, was eine Nachricht ist, wie sie sich von einer Reportage unterscheidet und welchen Charakter ein Kommentar hat. Die Mitarbeiter der RNZ-Redaktion in Wiesloch stehen zudem auch für Unterrichtsbesuche bereit, um im Klassenzimmer einen Einblick in die alltägliche Zeitungsarbeit zu geben und zum Beispiel zu erklären, wie die Zeitung aufgebaut ist.

Neben den verschiedenen Unterrichtseinheiten sollen die Schülerinnen und Schüler das Gelernte aber auch selbst anwenden: "Wir freuen uns auf eure Artikel, die ihr im Rahmen von ,Schüler machen Zeitung’ recherchiert", sagte Teufert. Die selbst verfassten Stücke werden 2024 in der RNZ veröffentlicht. Um einen Anreiz dafür zu schaffen, selbst zum Reporter oder zur Reporterin zu werden, und Geschichten aus dem eigenen Umfeld für die Rhein-Neckar-Zeitung zu schreiben, hat die Sparkasse in diesem Jahr zum ersten Mal einen Schreibwettbewerb ausgelobt. Der Sieger erhält 300 Euro für die Klassenkasse, der zweite Preis ist mit 200 Euro dotiert und der Drittplatzierte erhält 100 Euro. Beim Zeitungsfrühstück löste diese Ankündigung spontanen Beifall aus und führte schon zu ersten Ideen für mögliche Artikel.