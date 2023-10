Von Timo Teufert

Wiesloch. Gleich nach den Herbstferien geht es los: Dann startet in 17 Klassen an sechs Schulen rund um Wiesloch wieder das Projekt "Schüler machen Zeitung". Bei der gemeinsamen Aktion von Sparkasse Heidelberg und Rhein-Neckar-Zeitung, die durch die Medienpädagogen von "Promedia Maassen" unterstützt wird, erhalten die Teilnehmer vier Wochen lang einen Einblick in das Medium Tageszeitung.

Durch theoretische Erklärungen und praktische Aufgaben wird auch die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen gestärkt. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr einen Wettbewerb für die Schüler, die am Ende des Projekts einen eigenen Artikel einreichen.

Am Mittwoch fand im Veranstaltungssaal der Sparkasse in Wiesloch das Vorbereitungsseminar für Lehrer statt, an dem auch einige Schülerinnen des Ottheinrich-Gymnasiums teilnahmen. ",Schüler machen Zeitung’ ist ein tolles Projekt, das die Lese- und Schreibkompetenz fördert", hob Matthias Haberbosch, Regionalleiter der Sparkasse Heidelberg, bei seiner Begrüßung hervor. Seit 2014 arbeiten in Wiesloch Sparkasse und Rhein-Neckar-Zeitung zusammen, um den Schülerinnen und Schülern das Medium Zeitung näher zu bringen. "Ich wünsche Euch viel Spaß und gute Artikel", sagte Haberbosch in Richtung der Schülerinnen.

Insbesondere das Artikelschreiben soll bei den teilnehmenden Klassen in diesem Jahr gefördert werden: Im Rahmen des Projektes können die Schüler über ein Thema ihrer Wahl schreiben, das am Ende in einer "eigenen SMZ-Zeitung" veröffentlicht werden soll, wie Hanna Höppener von "Promedia Maassen" erläuterte.

Um einen Anreiz für das Artikelschreiben zu schaffen, hat die Sparkasse einen Wettbewerb ausgelobt: "Die besten drei Artikel erhalten einen Geldpreis", erklärte Katrin Hickel, die bei der Sparkasse für das Projekt "Schüler machen Zeitung" zuständig ist. Der Sieger erhält 300 Euro für die Klassenkasse, der zweite Preis ist mit 200 Euro dotiert und der Drittplatzierte erhält 100 Euro.

"Ich finde es wichtig, Zeitungsartikel zu lesen, um sich ein differenziertes Bild der Welt machen zu können", begründete Lehrerin Ines Mendel vom Walldorfer Gymnasium ihre Teilnahme. Ihre Kollegin Angela Romeiß vom Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch möchte mit ihren Schülern insbesondere die Unterschiede zwischen objektiven, sachlichen Artikeln und meinungsbasierten Stücken näher beleuchten. Sie hat bereits einmal am Projekt teilgenommen und sagte: "Davon haben alle profitiert."

Neben den Unterrichtsmaterialien werden Redakteursbesuche, Druckereibesichtigungen und am Ende die Veröffentlichung der Schülertexte angeboten. "Wir hoffen, dass wir möglichst viele gut recherchierte Schülerartikel bekommen", sagte Timo Teufert, Redaktionsleiter der RNZ in Wiesloch.

In den Unterrichtseinheiten, die "Promedia Maassen" mit Material aus der RNZ vorbereitet, geht es beispielsweise um den Aufbau einer Zeitung, die verschiedenen journalistischen Darstellungsformen und Textanalysen. Hinzu kommt das Thema Desinformation als Schwerpunkt: Wie kann ich Fake-News erkennen? Was bedeuten solche Fake-News für die Gesellschaft? Das sind nur zwei Fragen, die dabei thematisiert werden. Im Projekt sollen die Schüler die Zeitung als vertrauensvolle und glaubwürdige Quelle kennenlernen.