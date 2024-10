Von Jan Wölfer

Schriesheim. Das Szenario erscheint durchaus realistisch: Im Lehrerzimmer der Strahlenberger Grundschule gerät an einem Montag gegen 11 Uhr ein technisches Gerät in der Küchenzeile in Brand. Nach kurzer Zeit erkennen die Rauchmelder einen Brand und lösen die Rauchschutzvorhänge aus. Den wenigsten Besuchern der Schule werden diese schon einmal aufgefallen