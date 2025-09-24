Schriesheim/Weinheim. (pol/mare) In Ortsteilen von Schriesheim und Weinheim kam es am Mittwochnachmittag zu einem Stromausfall. Wie die Polizei mitteilte, war eine technische Störung die Ursache.

Gegen 16.40 Uhr waren etliche Haushalte in Schriesheim-Altenbach, Ursenbach sowie im Weinheimer Ortsteil Rippenweier betroffen. Techniker des Netzbetreibers konnten die Störung beheben und die Stromversorgung gegen 18 Uhr wiederherstellen.

Wie viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren, sei nicht bekannt, teilte die Polizei mit.

Update: Mittwoch, 24. September 2025, 22.40 Uhr