Mittwoch, 24. September 2025

Schriesheim/Weinheim

Stromausfall in Altenbach, Ursenbach und Rippenweier

Die Ursache war eine technische Störung. Nach etwa eineinhalb Stunden war die Versorgung wiederhergestellt.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 22:40 Uhr 16 Sekunden

Schriesheim/Weinheim. (pol/mare) In Ortsteilen von Schriesheim und Weinheim kam es am Mittwochnachmittag zu einem Stromausfall. Wie die Polizei mitteilte, war eine technische Störung die Ursache.

Gegen 16.40 Uhr waren etliche Haushalte in Schriesheim-Altenbach, Ursenbach sowie im Weinheimer Ortsteil Rippenweier betroffen. Techniker des Netzbetreibers konnten die Störung beheben und die Stromversorgung gegen 18 Uhr wiederherstellen.

Wie viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren, sei nicht bekannt, teilte die Polizei mit.

Update: Mittwoch, 24. September 2025, 22.40 Uhr