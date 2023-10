Windenergie-Debatte nimmt an Fahrt auf

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Der Vortrag des prominenten Windenergie-Kritikers Fritz Vahrenholt am heutigen Freitag (19 Uhr, Zehntkeller) kommt zu einer Zeit, in der die Debatte um Windräder im Wald an Fahrt aufgenommen hat: Ende Juli hatte der Gemeinderat beschlossen, zusammen mit der Gemeinde Dossenheim nach geeigneten Flächen für einen Windenergiepark zu suchen.