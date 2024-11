Von Micha Hörnle

Schriesheim. Es wird weiterhin so schnell nichts vorangehen beim Gärtner-Gelände an der Bundesstraße B3. Am Donnerstag informierte das Rathaus per Pressemitteilung darüber, dass der Investor, die Firma Werner-Wohnbau, und Eigentümer Klaus Gärtner fortan getrennte Wege gehen.

Am 4. Juli 2023 war die Kooperation noch mit einer Absichtserklärung