Schriesheim. (hö) Als Weinkönigin Anna Scheid bei ihrer Vorstellung sagte – wie bereits vor zweieinhalb Jahren als angehende Prinzessin –, dass sie schon von Kindesbeinen an mit dem Wein verbunden sei, so ist das keine hohle Phrase. Denn ihre Familie hat seit Jahrzehnten einen eigenen, wenn auch mit acht Ar kleinen Wingert am Kuhberg, und seit ihrer Grundschulzeit hilft Anna Scheid bei der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote