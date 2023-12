Von Micha Hörnle

Schriesheim. Auf das Rathaus kommen große Veränderungen zu, denn es ist gerade mitten in einem Umstrukturierungsprozess namens "Organisationsentwicklung" (siehe Artikel unten). Davon hat der normale Bürger wenig mitbekommen – bis Kämmerer Volker Arras Ende Oktober kündigte und seither in gleicher Position in Oberhausen-Rheinhausen arbeitet.

Aber