Schriesheim. (hö) Eigentlich sollte im Waldschwimmbad an diesem Sonntag Schluss sein – so stand es im vorletzten Newsletter, den der Betreiberverein IEWS versendet. Doch am gestrigen Freitag kam dann die Überraschung: Die Badesaison wird doch bis zum Freitag, 27. September, verlängert. "Das hatten wir lange nicht mehr", sagt IEWS-Sprecher Kim Koschorreck.

Es sei an sich nicht