Schriesheim. (hö) Der Termin der Trauerfeier für den am Donnerstag verstorbenen langjährigen Bürgermeister und Ehrenbürger Peter Riehl steht fest: Auf RNZ-Nachfrage nannte das Rathaus den kommenden Samstag, 8. Juli, um 12 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche. Da mit vielen Besuchern gerechnet wird, plant man zudem eine Übertragung in den Außenbereich und auch per Internet.

Direkt nach der Trauerfeier folgt die Beerdigung auf dem Friedhof. Seit dem gestrigen Montag liegt im Rathaus offiziell das Kondolenzbuch für den Verstorbenen aus, in das sich bereits mehrere Bürger eingetragen haben.

Unterdessen sandte auch der langjährige SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Hans-Jürgen Krieger, der RNZ seine Würdigung Peter Riehls. Die RNZ hatte Krieger am Freitag nicht erreicht, als ehemalige Weggefährten und einstige politische Gegner um eine Stellungnahme gebeten wurden. Krieger schreibt: "Bei Bürgermeister Riehl beeindruckte mich stets seine große fachliche Kompetenz verbunden mit seiner besonderen Empathie für Menschen, die seine Unterstützung brauchten, und seine bemerkenswerte Einsatzbereitschaft für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.

Als Fraktionssprecher der SPD und als Schulleiter führte ich über viele Jahre mit dem Bürgermeister unzählige gute Gespräche und Verhandlungen. Auch wenn es da und dort unterschiedliche Auffassungen gegeben hat, es das eine oder andere Mal auch lauter wurde – verlassen konnte ich mich immer darauf, dass das, was wir verabredet hatten, auch eingehalten und umgesetzt worden ist. So fanden wir im Interesse der Menschen in unserer Stadt ganz häufig gangbare Wege und gute Lösungen. Sein Wort galt, und so bleiben in meiner Erinnerung Verlässlichkeit, persönliche Integrität und fachliche Kompetenz als die besonderen Qualitäten des Bürgermeisters Peter Riehl."