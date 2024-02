Isabell Blessing-Peest, Fadime Tuncer, Uta Hamerla-Aulbach, Karl Reinhard, Renate Barth und Lothar Schillak (v.l.) freuen sich auf eine neue Kunstausstellung in der „Rose“, die am Freitag startet. Am Samstag folgt gleich ein Überraschungsmenü – wenn auch mit Anmeldung. Foto: Dorn