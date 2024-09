Schriesheim. (bub) Das Fass ist wieder geöffnet – und es ist voll: Zusammen mit den zwei Kühlschränken, die ihnen die Winzergenossenschaft zur Verfügung stellt, passen Thomas und Margit Höhr gerade noch in die Holzkonstruktion auf dem Festplatz. In schwarzen Polohemden mit dem Emblem des Madonnenberg-Vereins stand das Ehepaar am Samstag hinter dem ausklappbaren Tresen und schenkte den ersten

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote