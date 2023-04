Schriesheim. (hö) Gut Ding will Weile haben – und so ist es auch mit den Schildern der Weinhoheiten. Fünf Wochen sind nun Königin Miriam Knapp und ihre Prinzessinnen Sophie Weil und Ylva Neuert im Amt, doch bis Donnerstag grüßten noch ihre Vorgängerinnen Ann-Kathrin Haas, Anna Scheid und Luisa Gadzalli (linkes Bild, aufgenommen vor einer Woche) an den Ortseingängen. Nun endlich sind die Tafeln mit den aktuellen Weinhoheiten montiert.

Das Rathaus erklärt die Verzögerung so: "Die Umbeschriftung der Weinhoheiten-Schilder an den Ortseingängen wurde unmittelbar nach dem Mathaisemarkt in Auftrag gegeben. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass die konkrete Umbeschriftung jedoch eine gewisse Vorlaufzeit erfordert, welche sich von der Anfertigung und Freigabe des Entwurfs, über den Druck bis hin zur finalen Montage der Schilder zieht."

Die vier Fototafeln wurden erstmals im Februar 2021, während der Pandemie, aufgestellt.