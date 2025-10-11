Samstag, 11. Oktober 2025

zurück
Plus Schriesheim

Pub-Quiz funktioniert nicht nur in Studentenstädten

Lokal, lecker, lehrreich: Im "Bistro Aubergin" stellte Christian Glocker zum ersten Mal selbst erdachte Fragen. Die Teilnehmer waren begeistert.

11.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 25 Sekunden
Gastgeberin Hajnalka Dénes (r.) sorgte beim ersten Pub-Quiz im „Bistro Aubergin“ für Essen und Getränke, Christian Glocker (2.v.r.) für die ungewöhnlichen Fragen. Foto: Dorn

Von Luis Breitinger

Schriesheim. Wer weiß schon, dass Australiens Küstenlinien 66.530 Kilometer lang sind? Oder dass es im US-Senat einen Schreibtisch gibt, der seit den Sechzigerjahren regelmäßig mit Süßigkeiten gefüllt wird?

Solche kuriosen Fragen wurden am Mittwochabend beim ersten Quiz im "Bistro Aubergin" gestellt. Von den fünf teilnehmenden Teams wusste

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.