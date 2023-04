Von Micha Hörnle

Schriesheim-Altenbach. In drei Wochen ist wieder Kerwe – zum ersten Mal seit vier Jahren. In diesem Jahr wird manches anders, vielleicht noch nicht mal so sehr vom Programm her, sondern von den Akteuren – gerade den Kerweborscht. Denn die haben sich komplett neu aufgestellt, und der neue Kerwepfarrer Melvin Leibinger, der schon sein Debüt im Vorjahr