Mit Gästen, Ehrungen und einer musikalischen Reise

Beim Konzert "Chorfreude pur" feierte der Männergesangsverein "Eintracht Schriesheim" das 25. Jubiläum seines Dirigenten Hans Kaspar Scharf

20.10.2025 UPDATE: 20.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 58 Sekunden
Seit 25 Jahren dirigiert Hans Kaspar Scharf (r.) den Chor „Eintracht Schriesheim“. Dieses Jubiläum wurde nun im Zehntkeller mit vielen Liedern und vor großem Publikum gebührend gefeiert. Foto: Kreutzer

Schriesheim. (mio) Mehr als 30 aktive Sänger zählt der Männergesangsverein "Eintracht 1899 Schriesheim" – sechs Sänger mehr als im vergangenen Jahr. Zum 25. Jubiläum ihres Dirigenten Hans Kaspar Scharf standen sie nun für das Konzert "Chorfreude pur" vor 200 Gästen auf der Bühne des Zehntkellers.

Ehrenvorsitzender Helmut Hölzel und erster Vorsitzender Oliver Hildenbeutel waren sich

