Schriesheim. (mio) Mehr als 30 aktive Sänger zählt der Männergesangsverein "Eintracht 1899 Schriesheim" – sechs Sänger mehr als im vergangenen Jahr. Zum 25. Jubiläum ihres Dirigenten Hans Kaspar Scharf standen sie nun für das Konzert "Chorfreude pur" vor 200 Gästen auf der Bühne des Zehntkellers.

Ehrenvorsitzender Helmut Hölzel und erster Vorsitzender Oliver Hildenbeutel waren sich