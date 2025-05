Von Maria Stumpf

Schriesheim. Es gibt wohl wenige Initiativen, die so überzeugend sind: In Schriesheim starteten Ehrenamtliche und Stadtverwaltung im März das Projekt "Mahlzeit am Montag". Wer kommt, ist willkommen und freut sich nicht nur über kostenfreies Essen.

Waren es zu Beginn etwa zehn Menschen, sitzen an manchen Tagen inzwischen bis zu 40 an den Tischen.