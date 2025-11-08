Schriesheim. (hos) Das Pfarrzentrum hatte einen echten Hochkaräter zu Gast: Andreas Stenger, der Präsident des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. Den Vortrag hatte die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) organisiert. Letztes Jahr hatte der 62-Jährige auf einer Veranstaltung in Dossenheim zugesagt, auch nach Schriesheim zu kommen. Die Spannung im Saal war groß, schließlich waren in der