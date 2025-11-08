Samstag, 08. November 2025

Plus Schriesheim

LKA-Chef-Stenger brachte unglaubliche Kriminalfälle mit

Morde, Automatensprenger und Schockanrufe: Der Chef des Landeskriminalamts gab im katholischen Pfarrzentrum Einblicke in die Arbeit seiner Behörde.

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 38 Sekunden
Andreas Sprenger berichtete auf Einladung der kfd spannend und lebendig von echten Kriminalfällen, die er als Chef des Landeskriminalamtes selbst erlebt hat. Foto: Kreutzer

Schriesheim. (hos) Das Pfarrzentrum hatte einen echten Hochkaräter zu Gast: Andreas Stenger, der Präsident des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. Den Vortrag hatte die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) organisiert. Letztes Jahr hatte der 62-Jährige auf einer Veranstaltung in Dossenheim zugesagt, auch nach Schriesheim zu kommen. Die Spannung im Saal war groß, schließlich waren in der

