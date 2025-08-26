KSV Schriesheim sucht öffentlich neuen Schatzmeister nach Eklat
Der frisch gewählter Schatzmeister Daniel Schollenberger tauchte ab – krankheitsbedingt, wie er sagt. Doch die Vereinsspitze kritisiert andauerndes Hinhalten und "Vorführen".
Schriesheim. (hö) Es ist ein absolut ungewöhnlicher Schritt – und auch wohl in der Vereinsgeschichte der Stadt einmalig: Per Pressemitteilung sucht der KSV einen neuen Schatzmeister, weil der gerade frisch ins Amt Gewählte seinen Pflichten nicht nachgekommen ist. Dabei findet KSV-Vorsitzender Claus Breutner deutliche Worte für ein solches Verhalten.
Bei der letzten
