Schriesheim. (RNZ) Das ambitionierte Infrastrukturprojekt "Internet der Zukunft" nimmt weiter Fahrt auf. Die Firma "Deutsche Giga-Netz" hat nun – mit einiger Verzögerung – mit den Vorbereitungen für den Aufbau eines Glasfasernetzes in der Kernstadt begonnen; in Altenbach macht der Wettbewerber "Netcom-BW" bei den laufenden Arbeiten bereits große Fortschritte.

Am 21. Juli starteten in