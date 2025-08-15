Jahrelang kämpfte Altenbach um die Neugestaltung seines einzigen Spielplatzes
Ex-Ortsvorsteher Herbert Kraus beklagt, wie viel Zeit bei der Neugestaltung des Altenbacher Spielplatzes durch Streit und Fehler verloren ging.
Von Micha Hörnle
Schriesheim-Altenbach. Am Samstag, 16. August, wird um 12 Uhr endlich der neu gestaltete Spielplatz – der einzige des Ortsteils – offiziell eingeweiht. Damit wird ein Projekt Wirklichkeit, das die Altenbacher über sechs Jahre bewegt und wohl auch gespalten hat, während es aus der Kernstadt eher genervte Reaktionen gab.
Kurz vor der offiziellen
