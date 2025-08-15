Freitag, 15. August 2025

Plus Schriesheim

Jahrelang kämpfte Altenbach um die Neugestaltung seines einzigen Spielplatzes

Ex-Ortsvorsteher Herbert Kraus beklagt, wie viel Zeit bei der Neugestaltung des Altenbacher Spielplatzes durch Streit und Fehler verloren ging.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 27 Sekunden
Der Altenbacher Spielplatz ist fast fertig, eingeweiht wird er am morgigen Samstag. Foto: Kreutzer 

Von Micha Hörnle

Schriesheim-Altenbach. Am Samstag, 16. August, wird um 12 Uhr endlich der neu gestaltete Spielplatz – der einzige des Ortsteils – offiziell eingeweiht. Damit wird ein Projekt Wirklichkeit, das die Altenbacher über sechs Jahre bewegt und wohl auch gespalten hat, während es aus der Kernstadt eher genervte Reaktionen gab.

Kurz vor der offiziellen

Dr. Micha Hörnle
