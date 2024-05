Von Micha Hörnle

Schriesheim. Die Demokraten in der Stadt gehen nicht nur gemeinsam auf die Straße oder feiern ein Demokratiefest, jetzt fordern sie auch alle auf, am 9. Juni wählen zu gehen – denn da wird, gleich dreimal, über die Zusammensetzung des Gemeinderats, des Kreistags und des Europa-Parlaments entschieden. Am Freitagabend trafen sich über 50 Personen im großen