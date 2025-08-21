Donnerstag, 21. August 2025

zurück
Plus Schriesheim

Inge und Hans Edelmann feierten die Eiserne Hochzeit

Am Dienstag gab es bei den Ur-Schriesheimern in der Oberstadt einen großen Auflauf. Ihr Ehegeheimnis: "Am langen Strick kurz geführt."

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 44 Sekunden
Inge und Hans Edelmann blicken auf 65 gemeinsame Ehejahre zurück – und sind mit sich im Reinen. Foto: Dorn

Schriesheim. (hö) Am Dienstag und am Mittwoch feierten die beiden Ur-Schriesheimer Inge und Hans Edelmann Eiserne Hochzeit: Am 19. August 1960 heirateten die beiden standesamtlich, getraut wurden sie damals von Bürgermeisterstellvertreter Martin Ringelspacher, dem Großvater von Alt-Bürgermeister Hansjörg Höfer – und zwar im damaligen Ausweich-Rathaus in der Bismarckstraße (wo heute die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.