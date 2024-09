Von Filip Bubenheimer

Schriesheim. Peter Seitz hatte sich durchaus Sorgen gemacht: Nicht weniger als sieben Kerwen buhlten am Wochenende um Besucher – würde sich bei diesem Überangebot noch jemand für das Eröffnungsfest seines neuen Mühlenladens interessieren?

Letztlich war der Andrang in der alten Seitz-Mühle am Sonntag dann aber so groß, dass sogar ein