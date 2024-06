Von Micha Hörnle

Schriesheim. Wer ein Gegner von Windkraftanlagen im Wald ist, den wird auch eine Exkursion in einen Windpark nicht umstimmen. Die Befürworter dieser Art von Energieerzeugung fühlen sich hingegen in ihrer Meinung bestätigt. So war das auch am Samstagmorgen, als sich eine 40-köpfige Gruppe in zwei Kleinbussen zum Windpark "Greiner Eck" aufmachte.