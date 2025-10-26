Schriesheim. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, wurde am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr ein Brand in einem mehrgeschossigen Haus in der Heidelberger Straße gemeldet.

Nach aktuellem Ermittlungsstand entstand das Feuer aus bislang unbekanntem Grund im Dachgeschoss. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindern. Der Brand führte zu einem erheblichen Schaden an dem Gebäude.

Dieses ist einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden ist wohl hoch: Der Schätzung zufolge könnte dieser zwischen 500.000 Euro und einer Million Euro liegen. Zwei Bewohner begaben sich aufgrund einer möglichen Rauchgasintoxikation in medizinische Behandlung. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Brandermittlungen.

Update: Montag, 27. Oktober 2025, 11.24 Uhr

Großbrand im "Deutschen Hof"

Teile der ehemaligen Gaststätte sind nach dem Brand einsturzgefährdet.

Schriesheim. (hö) Das war einer der schwersten Brände in der Altstadt seit Langem: Auch nach drei Stunden war das Feuer in der ehemaligen Gaststätte "Deutscher Hof" immer noch nicht gelöscht; die Arbeiten dauerten bis Redaktionsschluss noch an. Es gab immerhin keine Verletzten.

Die zwei Bewohner des Hauses, die ehemaligen Pächter, konnten sich vorher ins Freie retten und wurden vom Notarzt untersucht. Schließlich wurde auch noch deren Katze gerettet. Noch steht nicht fest, ob die Hausbewohner eine Notunterkunft benötigen oder ob sie anderweitig unterkommen.

Die Schriesheimer Feuerwehr war am Sonntag um 17.31 Uhr alarmiert worden. Am Ende waren drei Drehleitern aus Schriesheim, Ladenburg und Edingen-Neckarhausen im Einsatz, denn es war zu gefährlich, in das brennende Gebäude zu gehen – auch weil sich die alten Stroh-Lehm-Decken mit Löschwasser vollgesogen hatten und daher einsturzgefährdet waren.

"Wir sind noch nicht tief hineingegangen", so Kommandant Oliver Scherer, "wir können dem Boden nicht trauen." Zumindest scheint sich der Schaden auf die Wohnung in der ersten Etage zu konzentrieren. Hier brach aus vermutlich ungeklärter Ursache der Brand aus.

Insgesamt waren über 150 Einsatzkräfte im Einsatz – deswegen so viele, weil mehrere Trupps unter Atemschutz bereitstehen mussten, um ins Haus gehen zu können. Doch zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht so weit: Es brannte weiter lichterloh im ersten Stock. Die Schriesheimer Wehr schlug von der Drehleiter aus mit einem Widerhaken die Fenster ein und löschte. Inzwischen hatten sie auch etliche Dachziegel herausgelöst, um von ganz oben an die Flammen zu kommen.

Auch Bürgermeister Christoph Oeldorf war vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Er zeigte sich vom Brandgeschehen sehr beeindruckt: "Das habe ich selten gesehen, dass die Flammen aus allen Fenstern schlagen." Für die Wehren hatte er nur großes Lob: "Deren Arbeit lief wie ein gut geöltes Uhrwerk ab."

Ort des Geschehens

Update: Sonntag, 26. Oktober 2025, 21.21 Uhr