Mühsam entfernten Imker Volker Künemund (gelber Schutzanzug) und Hornissenberaterin Nicole König das Nest der Asiatischen Hornisse von Robert Longs Haus in den Fensenbäumen – ein ungewöhnlicher Ort, denn meistens sind die Nester dieser Art in Bäumen zu finden. Das Nest (rechts) – das Weiße ist die Brut – klebte so fest an der Hauswand, dass es nur brockenweise entfernt werden konnte. Fotos: Dorn