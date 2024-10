Von Filip Bubenheimer

Schriesheim. In die üblichen Klagelieder der Unternehmer wollten Kathrin und Matthias Kunze nicht einstimmen, als sie letzte Woche Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer (Grüne) und ihren Fraktionskollegen Tayfun Tok bei "Metallbau Gassert" empfingen. "Wir sind erst mal für uns verantwortlich, es ist nicht so, dass wir besondere Wünsche an die Politik