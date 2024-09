Schriesheim-Altenbach. (hö) In den letzten zwei Wochen beschädigten Unbekannte das Außenmobiliar des "Café Drehscheibe", indem sie mit Zigaretten Löcher ins Geflecht brannten. Beim ersten Brandloch dachte der Förderverein der Johannesgemeinde noch an ein Versehen, doch am Mittwochmorgen wurde ein zweiter Stuhl beschädigt – was durchaus teuer ist, denn ein Exemplar kostet 179 Euro.

"Das Ganze macht uns sehr traurig", sagt der Zweite Vorsitzende des Fördervereins, Jan Lauterbach. Bereits im Juni 2022 wurde das Gemeindehaus mit einem Graffito verunstaltet, das dann beseitigt wurde.

Lauterbach erstattete gleich Strafanzeige gegen unbekannt. Er hofft nun, dass alle im Dorf besser aufpassen oder sich der Täter mal bei ihm meldet, denn vielleicht war die Beschädigung ja keine Absicht. Und doch trage man sich mit dem Gedanken, den bestuhlten Außenbereich zukünftig mit einer Kamera überwachen zu lassen.